В Украине расследуют более 500 дел по коллаборационизму – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф СБУ расследует более 500 производств по фактам коллаборационной деятельности. Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает УНН.
Детали
В частности, в Луганской области работники СБУ разоблачили на сотрудничестве с оккупантами бывшего депутата районного совета от партии регионов.
Еще один коллаборант из Луганской области согласился на назначение в так называемую "прокуратуру Белокуракинского района лнр".
Также сообщено о подозрении жителю Старобельска, который в начале мая стал "главным инспектором таможенного комитета лнр".
В Донецкой области разоблачены два жителя Мариуполя, которые добровольно согласились занять должности временно исполняющих обязанности в руководящем составе "районного отдела мвд днр".
В Херсонской области работники СБУ разоблачили на сотрудничестве с врагом учителя одной из школ Каховки. Установлено, что злоумышленник присоединился к рядам оккупационной администрации и был назначен "директором" учебного заведения.
Сейчас по всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры.
Дополнение
Служба безопасности Украины сообщила об осуждении к пяти годам заключения приспешницы коллаборанта кирилла стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной "администрации" в Херсоне.