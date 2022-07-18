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В Украине расследуют более 500 дел по коллаборационизму – СБУ

В Украине расследуют более 500 дел по коллаборационизму – СБУ

Киев • УНН

 • 137680 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф СБУ расследует более 500 производств по фактам коллаборационной деятельности. Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

В частности, в Луганской области работники СБУ разоблачили на сотрудничестве с оккупантами бывшего депутата районного совета от партии регионов.

Еще один коллаборант из Луганской области согласился на назначение в так называемую "прокуратуру Белокуракинского района лнр".

Также сообщено о подозрении жителю Старобельска, который в начале мая стал "главным инспектором таможенного комитета лнр".

В Донецкой области разоблачены два жителя Мариуполя, которые добровольно согласились занять должности временно исполняющих обязанности в руководящем составе "районного отдела мвд днр".

В Херсонской области работники СБУ разоблачили на сотрудничестве с врагом учителя одной из школ Каховки. Установлено, что злоумышленник присоединился к рядам оккупационной администрации и был назначен "директором" учебного заведения.

Сейчас по всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные меры.

Дополнение

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении к пяти годам заключения приспешницы коллаборанта кирилла стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной "администрации" в Херсоне.

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