СБУ: до 5 років ув’язнення засудили поплічницю колаборанта стремоусова

Цитата

"До 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста кирила стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб рф", - повідомили у СБУ.

Деталі

Як зазначили у спецслужбі, перебуваючи на Прикарпатті, вона "розганяла" через інтернет гасла на підтримку загарбників і активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення срср.

"Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку. Її публікації активно репостили інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти нашої держави", - повідомили у СБУ.

Так, співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисницю в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї, як вказано, виявили паспорт громадянки рф та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Доповнення

Також повідомляється, що у Черкаській області СБУ викрила місцеву жительку, яка поширювала ворожу агітацію через заборонену в Україні російську соцмережу «Однокласнікі».

Окрім того, у Сумській області кіберфахівці СБУ ліквідували схему розкрадання грошей, зібраних для ЗСУ. Організатор оборудки привласнював одержані від громадян гроші через мобільні банківські додатки.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення рф, Служба безпеки розслідує більше ніж 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.