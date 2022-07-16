СБУ: к 5 годам заключения приговорили приспешницу коллаборанта стремоусова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила об осуждении к 5 годам заключения приспешницы коллаборанта кирилла стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной "администрации" в Херсоне, пишет УНН.
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"К 5 годам тюрьмы осуждена приспешница прокремлевского пропагандиста кирилла стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной администрации Херсона. Злоумышленница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом в пользу спецслужб рф", - сообщили в СБУ.
Детали
Как отметили в спецслужбе, находясь на Прикарпатье, она "разгоняла" через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению ссср.
"Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Она использовала разные псевдонимы, а со своим "куратором" общалась через закрытые каналы связи. Ее публикации активно репостили другие участники пропагандистской сети для проведения информационных диверсий против нашего государства", - сообщили в СБУ.
Так, сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленницу в Ивано-Франковске. Во время обысков у нее, как указано, обнаружили паспорт гражданки россии и компьютерную технику с поличным.
Дополнение
Также сообщается, что в Черкасской области СБУ разоблачила местную жительницу, которая распространяла вражескую агитацию через запрещенную в Украине российскую соцсеть «Одноклассники».
Кроме того, в Сумской области киберспециалисты СБУ ликвидировали схему хищения денег, собранных для ВСУ. Организатор сделки присваивал полученные от граждан деньги через мобильные банковские приложения.
В целом, с начала полномасштабного вторжения в рф, Служба безопасности расследует более 300 уголовных производств по фактам оправдания российской агрессии против Украины и популяризации оккупационных группировок.