СБУ блокировала хищения государственных нефтепродуктов

Оперативники спецслужбы установили, что житель Балаклейского района Харьковской области организовал механизм хищения светлых нефтепродуктов из железнодорожных цистерн Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти. Для противоправной деятельности он привлек нескольких сообщников, в том числе должностных лиц железнодорожной станции, которые указывали, в каких цистернах находится конкретный вид нефтепродуктов: бензин, дизельное топливо или газовый конденсат.



Чиновники также обеспечивали размещение цистерн на конкретных путях в течение времени, необходимого для кражи. Другие участники группы в ночи с помощью специального оборудования раскрывали цистерны и сливали нефтепродукты в транспортные средства, специально оборудованные резервуарами.



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По информации СБ Украины участники группы совершали кражи два-три раза в неделю, похищая каждый раз почти две тонны топлива. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов похищения и сбыта злоумышленниками государственных нефтепродуктов.



Правоохранители задержали участников группировки при попытке похищения из цистерны партии газового конденсата общим весом семь тонн на сумму более ста тысяч гривен. Во время ряда обысков по месту жительства членов группы правоохранители изъяли большое количество вещественных доказательств: подготовленые для реализации нефтепродукты, специально оборудованные транспортные средства, гибкие трубопроводы, а также деньги, полученные от противоправной деятельности. Уголовное производство осуществляется по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.



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Решается вопрос о переквалификации действий злоумышленников по ч. 5 ст. 185 УК Украины как совершенных организованной группой. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению преступной группы происходила совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.