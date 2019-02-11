СБУ блокувала розкрадання державних нафтопродуктів

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Балаклійського району Харківської області організував механізм розкрадання світлих нафтопродуктів із залізничних цистерн Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти. Для протиправної діяльності він залучив кількох спільників, зокрема посадових осіб залізничної станції, котрі вказували, в яких цистернах знаходиться конкретний вид нафтопродуктів: бензин, дизельне паливо чи газовий конденсат.



Посадовці також забезпечували розміщення цистерн на конкретних коліях протягом часу, що необхідний для крадіжки. Інші учасники групи у ночі за допомогою спеціального обладнання розкривали цистерни та зливали нафтопродукти у транспортні засоби, спеціально обладнані резервуарами.



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За інформацією СБ України учасники групи вчиняли крадіжки два-три рази на тиждень, викрадаючи щоразу майже дві тонни палива. У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували низку фактів викрадення та збуту зловмисниками державних нафтопродуктів.



Правоохоронці затримали учасників угруповання під час спроби викрадення з цистерни партії газового конденсату загальною вагою сім тонн на суму понад сто тисяч гривень. Під час низки обшуків за місцями проживання членів групи правоохоронці вилучили велику кількість речових доказів: підготовлені для реалізації нафтопродукти, спеціально обладнані транспортні засоби, гнучкі трубопроводи, а також гроші, що отримані від протиправної діяльності. Кримінальне провадження здійснюється за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



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Вирішується питання щодо перекваліфікації дій зловмисників за ч. 5 ст. 185 КК України як вчинених організованою групою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Операція з викриття злочинної групи відбувалася спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.