СБУ не дало ввезти контрабандний антикваріат з ЄС в Україну

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили у Закарпатській області контрабандне переміщення культурних цінностей з однієї з країн ЄС на територію нашої держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель намагався незаконно переправити антикварні вироби через державний кордон. На пункті пропуску „Ужгород“ правоохоронці виявили серед особистих речей зловмисника понад тридцять найменувань ювелірних прикрас, які, за попередніми висновками, належать до XIX та початку XX століть”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Додається, що вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, з домоволодіння жителя с. Заворич Броварського району правоохоронці вилучили рушниці, обрізи, пістолети, наркотичні засоби та антикварні речі.

Українські Національні Новини

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