СБУ не дало ввезти контрабандный антиквариат из ЕС в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Закарпатской области контрабандное перемещение культурных ценностей из одной из стран ЕС на территорию нашего государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
“Оперативники спецслужбы установили, что местный житель пытался незаконно переправить антикварные изделия через государственную границу. На пункте пропуска „Ужгород“ правоохранители обнаружили среди личных вещей злоумышленника более тридцати наименований ювелирных украшений, которые, по предварительным выводам, относятся к XIX и начала XX веков”, — говорится в сообщении правоохранителей.
Добавляется, что изъятые предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, из домовладения жителя с. Заворичах Броварского района правоохранители изъяли ружья, обрезы, пистолеты, наркотические средства и антикварные вещи.