СБУ блокировала незаконный оборот оружия в различных регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали противоправную деятельность лиц, причастных к незаконному обороту оружия в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Оперативники спецслужбы, в частности, задержали жителя Тысменицы на Ивано-Франковщине на незаконном хранении оружия для дальнейшего сбыта. Во время обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли пистолет "ТТ", три ручные гранаты РГД-5, Ф-1 и более трехсот патронов различного калибра. Также обнаружены комплектующие к оружию.
В Одессе во время проведения санкционированных обысков по месту жительства жителя областного центра сотрудники СБ Украины обнаружили три запала ручных гранат, более ста патронов различного калибра, холодное оружие и имитационный снаряд военного образца с взрывчаткой.
Также правоохранители изъяли из незаконного оборота около пятьсот патронов калибра 5,45 мм, которые хранились в собственном доме жителя Новой Березовки Харьковского района.
На Волыни оперативники спецслужбы обнаружили недалеко от населенного пункта Гишин Ковельского района тайник с боеприпасами. Из тайника, оборудованного в лесополосе, сотрудники СБУ изъяли две ручные граната РГД-5 и Ф-1, гранатометный выстрел ВОГ-25 и пятьдесят патронов различного калибра.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу. По всем случаям в рамках открытых уголовных производств по ст.263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника одной из воинских частей, которая дислоцируется в Кировоградской области, на хищении средств связи боевых подразделений.