СБУ блокувала незаконний обіг зброї у різних регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували протиправну діяльність осіб, причетних до незаконного обігу зброї в Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Оперативники спецслужби, зокрема, затримали мешканця Тисмениці на Івано-Франківщині на незаконному зберіганні зброї для подальшого збуту. Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили пістолет “ТТ”, три ручні гранати РГД-5, Ф-1 та понад триста набоїв різного калібру. Також виявлено комплектуючі до зброї.
В Одесі під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання мешканця обласного центру співробітники СБ України виявили три запали ручних гранат, понад сто набоїв різного калібру, холодну зброю та імітаційний снаряд військового зразка із вибухівкою.
Також правоохоронці вилучили із незаконного обігу близько п’ятсот набоїв калібру 5,45 мм, які зберігались у власному будинку жителя Нової Березівки Харківського району.
На Волині оперативники спецслужби виявили неподалік населеного пункту Гішин Ковельського району схованку з боєприпасами. Зі схрону, обладнаного у лісосмугі, співробітники СБУ вилучили дві ручні граната РГД-5 та Ф-1, гранатометний постріл ВОГ-25 та п’ятдесят набоїв різного калібру.
Вилучені засоби ураження направлені на експертизу. За всіма випадками у рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили контрактника однієї з військових частин, яка дислокується у Кіровоградській області, на розкраданні засобів зв’язку бойових підрозділів.