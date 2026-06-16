Сборная Бельгии не сумела обыграть Египет в первом туре футбольного ЧМ-2026
Киев • УНН
Матч группы G между Бельгией и Египтом завершился ничьей 1:1. Во втором матче первого тура в квартете G встретятся сборные Ирана и Новой Зеландии.
Очередная сенсация произошла в рамках первого тура футбольного Чемпионата мира-2026. Сборная Бельгии не смогла обыграть команду Египта в стартовом матче группы G, сообщает УНН.
Детали
На 19-й минуте африканцы использовали едва ли не первую свою возможность: полузащитник Аль-Ахли Эмам Ашур получил мяч перед штрафной площадью соперника и мощно пробил низом в угол ворот Куртуа 1:0.
Бельгийцы прибавили после перерыва и на 66-й минуте нападающий Ромелу Лукаку, только что вышедший на замену, создал давление в штрафной соперника, что привело к автоголу Мохамеда Хани — 1:1.
Добавим, что позже во втором матче первого тура в квартете G встретятся сборные Ирана и Новой Зеландии.
Напомним
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