Сборная Бельгии не сумела обыграть Египет в первом туре футбольного ЧМ-2026

Очередная сенсация произошла в рамках первого тура футбольного Чемпионата мира-2026. Сборная Бельгии не смогла обыграть команду Египта в стартовом матче группы G, сообщает УНН.

Детали

На 19-й минуте африканцы использовали едва ли не первую свою возможность: полузащитник Аль-Ахли Эмам Ашур получил мяч перед штрафной площадью соперника и мощно пробил низом в угол ворот Куртуа 1:0.

Бельгийцы прибавили после перерыва и на 66-й минуте нападающий Ромелу Лукаку, только что вышедший на замену, создал давление в штрафной соперника, что привело к автоголу Мохамеда Хани — 1:1.

Добавим, что позже во втором матче первого тура в квартете G встретятся сборные Ирана и Новой Зеландии.

Напомним

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