Первая сенсация ЧМ-2026: Бразилия не смогла обыграть сборную Марокко

На футбольном Чемпионате мира-2026 произошла первая громкая сенсация: 5-кратные обладатели трофея бразильцы не смогли обыграть сборную Марокко. Об этом сообщает УНН.

Детали

На 21-й минуте матча, проходившего в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси), полузащитник африканцев Исмаэль Сайбари неожиданно вывел "андердогов" вперед - 1:0.

Правда, через 10 минут форвард бразильцев Винисиус Жуниор восстановил паритет и, как оказалось, установил окончательный счет матча - 1:1.

Добавим, что позже во втором матче группы С сойдутся сборные Гаити и Шотландии.

Напомним

11 июня в Мехико на легендарном стадионе "Ацтека" состоялся матч-открытие чемпионата мира-2026 по футболу. Сохозяева Мундиаля, мексиканцы, разобрались с командой Южно-Африканской республики - 2:0.

Нынешний Чемпионат мира по футболу может стать самым прибыльным в истории