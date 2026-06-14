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Первая сенсация ЧМ-2026: Бразилия не смогла обыграть сборную Марокко

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Сборная Бразилии сыграла вничью 1:1 с Марокко в матче группового этапа ЧМ-2026. На гол Исмаэля Сайбари точным ударом ответил Винисиус Жуниор.

Первая сенсация ЧМ-2026: Бразилия не смогла обыграть сборную Марокко

На футбольном Чемпионате мира-2026 произошла первая громкая сенсация: 5-кратные обладатели трофея бразильцы не смогли обыграть сборную Марокко. Об этом сообщает УНН.

Детали

На 21-й минуте матча, проходившего в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси), полузащитник африканцев Исмаэль Сайбари неожиданно вывел "андердогов" вперед - 1:0.

Правда, через 10 минут форвард бразильцев Винисиус Жуниор восстановил паритет и, как оказалось, установил окончательный счет матча - 1:1.

Добавим, что позже во втором матче группы С сойдутся сборные Гаити и Шотландии.

Напомним

11 июня в Мехико на легендарном стадионе "Ацтека" состоялся матч-открытие чемпионата мира-2026 по футболу. Сохозяева Мундиаля, мексиканцы, разобрались с командой Южно-Африканской республики - 2:0.

Нынешний Чемпионат мира по футболу может стать самым прибыльным в истории11.06.26, 02:38 • 3608 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
Шотландия
Марокко
Бразилия
Соединённые Штаты