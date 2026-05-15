Сбор доказательств военных преступлений рф будет более масштабным - Сырский подписал приказ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о масштабировании работы по сбору, обработке и сохранению информации о нарушениях международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Сырского в Telegram.

Детали

По словам Сырского, данный документ нормативно закрепляет единые стандарты операционного процесса фиксации данных о военных преступлениях, выявленных в ходе выполнения боевых и специальных задач, а также порядок документирования этой информации в системе "Интеграционная платформа Дельта".

За координацию будет отвечать Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины. В ее структуре будет действовать Управление документирования нарушений права вооруженных конфликтов.

Каждое российское военное преступление будет зафиксировано. Каждое доказательство - сохранено. Каждый преступник - установлен. Мы должны фиксировать информацию о каждом военном преступлении. О каждом факте. О каждом доказательстве. Все это - цифровая доказательная база для суда. Мы должны фиксировать информацию о каждом военном преступлении. О каждом факте. О каждом доказательстве. Все это - цифровая доказательная база для суда - говорится в публикации Сырского.

Напомним

В Офисе Президента ожидают, что Спецтрибунал по агрессии рф против Украины, создание которого поддержали 36 стран и ЕС, начнет свою работу уже в следующем году.