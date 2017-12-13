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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18721 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 101243 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103174 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103422 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 117887 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106094 просмотра

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“Сбербанк” объявил о продаже “дочки” в Украине

“Сбербанк” объявил о продаже “дочки” в Украине

Киев  •  УНН

 • 17252 просмотра

КИЇВ. 13 грудня. УНН. “Сбербанк” объявил о продаже своей доли акций в украинском ПАО “ВиЭс Банк”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение "Сбербанка" России.

“Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО „ВиЭс Банк“ (Украина) Группе „ТАС“. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком. Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины”, — сообщили в финучреждении.

В сообщении отмечается, что сделка окажет нематериальное влияние на финансовые показатели Группы Сбербанк.

Напомним, АМКУ разрешил С.Тигипко купить акции “дочки” российского “Сбербанка” — ПАО “ВиЭс Банк” (VS Bank).

Как сообщал УНН, НБУ в августе получил от гражданина Украины пакет документов для согласования покупки 99,9% акций ПАО “ВиЭс Банк” (VS Bank), что является “дочкой” российского “Сбербанка”.

Ранее глава российского банка Герман Греф сообщил, что “Сбербанк” подписал соглашение о продаже украинского дочернего банка “ВиЭс Банк” (VS Bank).

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