“Сбербанк” объявил о продаже “дочки” в Украине
Киев • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. “Сбербанк” объявил о продаже своей доли акций в украинском ПАО “ВиЭс Банк”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение "Сбербанка" России.
“Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО „ВиЭс Банк“ (Украина) Группе „ТАС“. Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком. Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины”, — сообщили в финучреждении.
В сообщении отмечается, что сделка окажет нематериальное влияние на финансовые показатели Группы Сбербанк.
Напомним, АМКУ разрешил С.Тигипко купить акции “дочки” российского “Сбербанка” — ПАО “ВиЭс Банк” (VS Bank).
Как сообщал УНН, НБУ в августе получил от гражданина Украины пакет документов для согласования покупки 99,9% акций ПАО “ВиЭс Банк” (VS Bank), что является “дочкой” российского “Сбербанка”.
Ранее глава российского банка Герман Греф сообщил, что “Сбербанк” подписал соглашение о продаже украинского дочернего банка “ВиЭс Банк” (VS Bank).