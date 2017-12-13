"Сбербанк" оголосив про продаж "дочки" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. "Сбербанк" оголосив про продаж своєї частки акцій в українському ПАТ "ВіЕс Банк". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення "Сбербанку" Росії.
"Сбербанк Європа (Sberbank Europe AG), дочірня компанія Групи Сбербанк, завершив операцію з продажу частки в розмірі 99,9230% в ПАТ "ВіЕс Банк "(Україна) Групі" ТАС". Операція була схвалена Антимонопольним комітетом України, Національним банком України, а також Європейським центральним банком. Ощадбанк здійснює цю операцію в рамках реалізації стратегії з виходу з банківського ринку України", - повідомили у фінустанові.
У повідомленні наголошується, що угода здійнисть нематеріальний вплив на фінансові показники Групи Сбербанк.
Нагадаємо, АМКУ дозволив С.Тігіпко купити акції "дочки" російського "Сбербанку" - ПАТ "ВіЕс Банк" (VS Bank).
Як повідомляв УНН, НБУ в серпні отримав від громадянина України пакет документів для узгодження покупки 99,9% акцій ПАТ "ВіЕс Банк" (VS Bank), що є "дочкою" російського "Сбербанку".
Раніше глава російського банку Герман Греф повідомив, що "Сбербанк" підписав угоду про продаж українського дочірнього банку "ВіЕс Банк" (VS Bank).