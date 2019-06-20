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Сайдик: ТКГ вновь соберется в Минске 2 июля

Киев • УНН

 • 10595 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины состоится в Минске 2 июля. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик во время разговора с журналистами, передает БЕЛТА, информирует УНН.

Сайдик: ТКГ вновь соберется в Минске 2 июля

На прошлом заседании, 5 июня, стороны договорились 19 июня подписать новое соглашение о перемирии. Оно должна предусматривать эффективные механизмы ее реализации и контроля. Однако такого согласия сегодня не дошли, сообщил представитель ОБСЕ на переговорах посол Мартин Сайдик.

“Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом „хлебном“ перемирии они не смогли прийти к согласию относительно текста совместного заявления”, — сказал Сайдик.

Как отмечает издание, он выразил надежду, что это произойдет до 2 июля, когда состоится следующее заседание группы в Минске.

Отвечая на вопрос о том, стала атмосфера переговоров активнее после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, дипломат подтвердил этот факт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итоги Минска: подгруппа по политике безопасности будет готовить почву для “хлебного перемирие”

Напомним, Кучма заявил, что пересмотр решения Совета нацбезопасности по торговле с ОРДЛО возможен только после возвращения украинских активов в отечественное правовое поле.

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