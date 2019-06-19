Кучма назвав умову перегляду торгівельних обмежень щодо ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Перегляд рішення Ради нацбезпеки щодо торгівлі з ОРДЛО можливий тільки після повернення українських активів в вітчизняне правове поле. Про це очільник української делегації у тристоронній контактній групі щодо Донбасу, другий Президент України Леонід Кучма заявив в Мінську під час зустрічі Тристоронньої контактної групи, цитує його у Facebook прес-секретар Дарка Оліфер, передає УНН.
“Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО”, — зазначив Леонід Кучма.
Також, повідомляється, що під час зустрічі українська сторона наголосила, що для істотного прогресу у роботі ТКГ потрібна політична воля лідерів країн Нормандської четвірки. Така зустріч могла б дати сутнісний імпульс для прогресу за всіма напрямками реалізації Мінських угод.
Як повідомляв УНН, 19 червня у Мінську відбулося засідання ТГК. За підсумками зустрічі безпековій підгрупі було доручено опрацювати підготовку до так званого “хлібного перемир’я”.