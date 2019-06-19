Кучма назвал условие пересмотра торговых ограничений относительно ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Пересмотр решения Совета нацбезопасности по торговле с ОРДЛО возможен только после возвращения украинских активов в отечественное правовое поле. Об этом глава украинской делегации в трехстороннем контактной группе по Донбасса, второй Президент Украины Леонид Кучма заявил в Минске во время встречи Трехсторонней контактной группы, цитирует его в Facebook пресс-секретарь Дарка Олифер, передает УНН.
“Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", — отметил Леонид Кучма.
Также сообщается, что во время встречи украинская сторона отметила, что для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений.
Как сообщал УНН, 19 июня в Минске состоялось заседание ТГК. По итогам встречи сфере безопасности подгруппе было поручено проработать подготовку к так называемому ”хлебного перемирия".