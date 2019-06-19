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Підсумки Мінську: безпекова підгрупа готуватиме підґрунтя для "хлібного перемир'я"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. За підсумками сьогоднішньої роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську безпековій підгрупі було доручено опрацювати підготовку до так званого “хлібного перемир’я”. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook прес-секретаря Леоніда Кучми Дарку Оліфер.

Підсумки Мінську: безпекова підгрупа готуватиме підґрунтя для "хлібного перемир'я"

“За підсумками сьогоднішньої роботи Тристоронньої контактної групи. Виконання безпекового блоку питань є точкою відліку для імплементації Мінських угод. Запровадження режиму тиші могло б змінити на краще безпекову ситуацію на Донбасі, насамперед, для мирних мешканців, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення. Однак загострення, яке спостерігалося впродовж останніх днів, стоїть на заваді цій мирній ініціативі. Безпековій підгрупі доручено опрацювати підготовку до т.з. “хлібного перемир’я”, — написала Оліфер.

З її слів, в цих умовах Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати безпечний доступ по всій території України згідно її мандату.

В рамках засідання ТКГ українська сторона також поінформувала учасників зустрічі щодо своїх подальших кроків з протимінної діяльності, пише Оліфер.

Прес-секретар зазначила, що гуманітарна підгрупа зосереджена на звільненні утримуваних осіб, сторони обговорили участь Міжнародного Комітету Червоного Хреста у пошуку зниклих безвісти.

Соціально-економічна підгрупа обговорила інфраструктурні питання, зокрема, забезпечення стабільного водопостачання мирних мешканців Донбасу.

Крім того, повідомляється, що українська сторона наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ мешканцям ОРДЛО. Такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання.

“Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО”, — цитує Оліфер Леоніда Кучму.

“Для істотного прогресу у роботі ТКГ потрібна політична воля лідерів країн Нормандської четвірки. Така зустріч могла б дати сутнісний імпульс для прогресу за всіма напрямками реалізації Мінських угод”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, попередня зустріч відбулася 5 червня. Після цього у роботі ТГК була оголошена перерва.

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