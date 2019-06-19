У Мінську почалась зустріч контактної групи щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні у Мінську почала роботу тристороння контактна група. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-секретаря Леоніда Кучми Дарку Оліфер.
"В Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - повідомила Оліфер.
Нагадаємо, попередня зустріч відбулася 5 червня. Після цього у роботі ТГК була оголошена перерва.
Тоді робоча група з безпеки обговорювала перспективи відновлення режиму припинення вогню. Сторони також висловили намір 10-ого червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. Гуманітарна робоча група продовжила дискусії з обміну утримуваними. Економічна робоча група, зосередилася на розгляді актуальних питань водопостачання у Донецькій і Луганській областях по обидві сторони від лінії зіткнення.Політична робоча група продовжила обговорення питань свого традиційного порядку денного - імплементації "формули Штайнмаєра", амністії і місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО.
Нагадаємо, за інформацією Спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі (ТКГ), посла Мартіна Сайдіка, на цьому засіданні в Мінську розглянуть питання про зняття блокади з Донбасу.