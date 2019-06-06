Посол ОБСЄ назвав корисною перерву у роботі ТКГ щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік назвав потрібною і корисною перерву у роботі ТКГ, що було зумовлено політичними змінами в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ОБСЄ.
"З останнього засідання ТКГ пройшло шість тижнів. Перерва в нашій роботі була зуумовлена відомими політичними змінами в Україні. Ця перерва, можна сказати, була потрібною і корисною. Хотів би відзначити конструктивні дискусії сьогоднішніх (5 червня - ред.) засідань як у ТКГ, так і в робочих групах. Це вселяє оптимізм", - повідомив Сайдік.
Він зазначив, що дуже радий, що другий Президент України Леонід Кучма "повернувся в наше коло".
З його слів, напередодні робоча група з безпеки обговорювала "перспективи відновлення режиму припинення вогню. Сторони також висловили намір 10-ого червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській". "Це було б справжнім прогресом", - зазначив Сайдік.
"Гуманітарна робоча група продовжила дискусії з обміну утримуваними. Також, за участю представників МКЧХ відбулася детальна дискусія щодо пошуку осіб, зниклих безвісти", - додав посол.
Економічна робоча група, як повідомив спецпредставник ОБСЄ, зосередилася на розгляді актуальних питань водопостачання у Донецькій і Луганській областях по обидві сторони від лінії зіткнення.
"Політична робоча група продовжила обговорення питань свого традиційного порядку денного - імплементації "формули Штайнмаєра", амністії і місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО", - додав він.
Нагадаємо, за словами Сайдіка, якого цитували російські ЗМІ, на наступному засіданні в Мінську розглянуть питання про зняття блокади з Донбасу.