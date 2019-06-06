Посол ОБСЄ назвав корисною перерву у роботі ТКГ щодо Донбасу

КИЇВ. 6 червня. УНН. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік назвав потрібною і корисною перерву у роботі ТКГ, що було зумовлено політичними змінами в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ОБСЄ.