Посол ОБСЄ назвав корисною перерву у роботі ТКГ щодо Донбасу

ukru
17:51 • 9464 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 37331 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 59723 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 57468 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 49082 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 87201 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 147293 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166045 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153669 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 236157 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
34 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 63759 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 47513 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 60002 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 60746 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 50950 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 153546 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 236155 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 201502 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 186797 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 153809 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 28083 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 28107 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 47513 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 31706 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 63759 перегляди
Актуальне
Посол ОБСЄ назвав корисною перерву у роботі ТКГ щодо Донбасу

Посол ОБСЄ назвав корисною перерву у роботі ТКГ щодо Донбасу

Київ • УНН

 • 9049 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік назвав потрібною і корисною перерву у роботі ТКГ, що було зумовлено політичними змінами в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"З останнього засідання ТКГ пройшло шість тижнів. Перерва в нашій роботі була зуумовлена відомими політичними змінами в Україні. Ця перерва, можна сказати, була потрібною і корисною. Хотів би відзначити конструктивні дискусії сьогоднішніх (5 червня - ред.) засідань як у ТКГ, так і в робочих групах. Це вселяє оптимізм", - повідомив Сайдік.

Він зазначив, що дуже радий, що другий Президент України Леонід Кучма "повернувся в наше коло".

З його слів, напередодні робоча група з безпеки обговорювала "перспективи відновлення режиму припинення вогню. Сторони також висловили намір 10-ого червня розпочати розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській". "Це було б справжнім прогресом", - зазначив Сайдік.

"Гуманітарна робоча група продовжила дискусії з обміну утримуваними. Також, за участю представників МКЧХ відбулася детальна дискусія щодо пошуку осіб, зниклих безвісти", - додав посол.

Економічна робоча група, як повідомив спецпредставник ОБСЄ, зосередилася на розгляді актуальних питань водопостачання у Донецькій і Луганській областях по обидві сторони від лінії зіткнення.

"Політична робоча група продовжила обговорення питань свого традиційного порядку денного - імплементації "формули Штайнмаєра", амністії і місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО", - додав він.

Нагадаємо, за словами Сайдіка, якого цитували російські ЗМІ, на наступному засіданні в Мінську розглянуть питання про зняття блокади з Донбасу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,240.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.74