В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Напомним, предыдущая встреча состоялась 5 июня. После этого в работе ТГК был объявлен перерыв.

Тогда рабочая группа по безопасности обсуждала перспективы восстановления режима прекращения огня. Стороны также выразили намерение десятого июня начать разведение сил и средств на согласованной участке в Станице Луганской. Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссии по обмену удерживаемыми. Экономическая рабочая группа, сосредоточилась на рассмотрении актуальных вопросов водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии зиткнення. Политична рабочая группа продолжила обсуждение вопросов своей традиционной повестки дня - имплементация "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРДЛО.

Напомним, по информации Специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехстороннем контактной группе (ТКГ), посла Мартина Сайдика, на этом заседании в Минске рассмотрят вопрос о снятии блокады с Донбасса.