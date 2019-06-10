У СЦКК обговорили з місією ОБСЄ розведення сил у районі Станиці Луганської

"Головною метою заходу стало уточнення безпекової ситуації в районі ділянки розведення сил та засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська". Зустріч тривала близько двох годин, під час якої українська сторона додатково проінформувала представників СММ ОБСЄ щодо умов обстановки у районі вказаної ділянки, а також готовності ЗС України до розведення сил та засобів, лише за умови цілковитого забезпечення режиму припинення вогню впродовж семи діб", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, під час виїзду на місцевість, спостерігачі мали можливість ознайомитися з межами ділянки розведення сил та засобів. "Українська сторона продемонструвала заступнику керівника спостережної моніторингової місії ОБСЄ в Україні беззаперечні факти: матеріали та фотографії, наслідки обстрілів позицій ЗС України, які відбулися впродовж минулих двох діб. Зауважимо, що обстріли противник, як правило, здійснюють після 21:00, після закриття КПВВ", - зазначається в повідомленні.

"Підрозділи ЗС України, як і раніше готові та вже проводять попередню підготовку до розведення сил та засобів, проте ключовою умовою розведення є виконання комплексу заходів, визначених мінськими домовленостями, і ніяк інакше. Станом на сьогодні, розведення сил та засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська" може розпочатися, щонайскоріше, 16 червня 2019 року, лише за умов збереження режиму тиші до зазначеного терміну на даній ділянці", - вказали у штабі.

Нагадаємо, 9 червня бойовики на Донбасі 26 разів порушили режим припинення вогню.