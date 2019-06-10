В СЦКК обсудили с миссией ОБСЕ разведение сил в районе Станицы Луганской

"Главной целью мероприятия стало уточнение ситуации безопасности в районе участка разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская". Встреча длилась около двух часов, во время которой украинская сторона дополнительно проинформировала представителей СММ ОБСЕ относительно условий обстановки в районе указанного участка, а также готовности ВС Украины к разведению сил и средств, только при условии полного обеспечения режима прекращения огня в течение семи суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время выезда на местность, наблюдатели имели возможность ознакомиться с границами участка разведения сил и средств. "Украинская сторона продемонстрировала заместителю руководителя наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине неоспоримые факты: материалы и фотографии, последствия обстрелов позиций ВС Украины, которые состоялись в течение последних двух суток. Заметим, что обстрелы противник, как правило, осуществляют после 21:00, после закрытия КПВВ", - отмечается в сообщении.

"Подразделения ВС Украины по-прежнему готовы и уже проводят предварительную подготовку к разведению сил и средств, однако ключевым условием разведения является выполнение комплекса мероприятий, определенных минскими договоренностям, и никак иначе. На сегодня, разведение сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" может начаться не ранее 16 июня 2019 года, только при условии сохранения режима тишины до указанного срока на данном участке", - указали в штабе.

Напомним, 9 июня боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня.