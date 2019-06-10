ООС: бойовики здійснили 26 обстрілів позицій українських військових

КИЇВ. 10 червня. УНН. У неділю збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.