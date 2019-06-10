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ООС: бойовики здійснили 26 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У неділю збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.

Противник також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів Водяне – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї;
чотири рази в районі населеного пункту Талаківка - зі 120 мм мінометів; озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
два рази Павлопіль – протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети;
двічі Гнутове – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;
район населеного пункту Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм;
два рази населений пункт Піски – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
Авдіївка - великокаліберні кулемети;
околиці села Березове – протитанкові керовані ракети та автоматичні гранатомети;
Невельське - великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів :

Двічі поблизу населеного пункту Новоолександрівка – зі 120 мм та 82 мм мінометів, озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
два рази Зайцеве – з автоматичних гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 9 червня 10 окупантів було поранено та знищено одну одиницю військової техніки.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Піщевик – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл:

Зайцеве – міномети калібру 120 мм.

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