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ООС: боевики совершили 26 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. В воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

Противник также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

шесть раз Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;
четыре раза в районе населенного пункта Талаковка - с 120 мм минометов; вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
два раза Павлополь - противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
дважды Гнутово - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;
район населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибра 120 мм;
два раза населенный пункт Пески - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;
Авдеевка - крупнокалиберные пулеметы;
окраине села Березово - противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы;
Невельское - крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

Дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка - с 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
два раза Зайцево - с автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды в районе Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.

По данным разведки 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожено одну единицу военной техники.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Пищевик - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел:

Зайцево – из миномета калибра 120 мм.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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