Итоги Минска: политика безопасности подгруппа готовить почву для "хлебного перемирие"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске сфере безопасности подгруппе было поручено проработать подготовку к так называемого “хлебного перемирия”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарку Олифер.
“По итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы. Выполнение безопасности блока вопросов является точкой отсчета для имплементации Минских соглашений. Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Сфере безопасности подгруппе поручено проработать подготовку к т.н. “хлебного перемирия”, — написала Олифер.
По ее словам, в этих условиях Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандата.
В рамках заседания ТКГ украинская сторона также проинформировала участников встречи о своих дальнейших шагах по противоминной деятельности, пишет Олифер.
Пресс-секретарь отметила, что гуманитарная подгруппа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц, стороны обсудили участие Международного Комитета Красного Креста в поиске пропавших без вести.
Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечение стабильного водоснабжения мирных жителей Донбасса.
Кроме того, сообщается, что украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования.
“Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО”, — цитирует Олифер Леонида Кучму.
“Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений”, — добавила она.
Как сообщал УНН, предыдущая встреча состоялась 5 июня. После этого в работе ТКГ был объявлен перерыв.