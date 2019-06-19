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Итоги Минска: политика безопасности подгруппа готовить почву для "хлебного перемирие"

Киев • УНН

 • 11356 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. По итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы в Минске сфере безопасности подгруппе было поручено проработать подготовку к так называемого “хлебного перемирия”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарку Олифер.

Итоги Минска: политика безопасности подгруппа готовить почву для "хлебного перемирие"

“По итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы. Выполнение безопасности блока вопросов является точкой отсчета для имплементации Минских соглашений. Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Сфере безопасности подгруппе поручено проработать подготовку к т.н. “хлебного перемирия”, — написала Олифер.

По ее словам, в этих условиях Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандата.

В рамках заседания ТКГ украинская сторона также проинформировала участников встречи о своих дальнейших шагах по противоминной деятельности, пишет Олифер.

Пресс-секретарь отметила, что гуманитарная подгруппа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц, стороны обсудили участие Международного Комитета Красного Креста в поиске пропавших без вести.

Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечение стабильного водоснабжения мирных жителей Донбасса.

Кроме того, сообщается, что украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования.

“Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО”, — цитирует Олифер Леонида Кучму.

“Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений”, — добавила она.

Как сообщал УНН, предыдущая встреча состоялась 5 июня. После этого в работе ТКГ был объявлен перерыв.

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