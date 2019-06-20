Сайдік: ТКГ знову збереться в Мінську 2 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Сході України відбудеться в Мінську 2 липня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік під час розмови з журналістами, передає БЕЛТА, інформує УНН.
На минулому засіданні, 5 червня, сторони домовилися 19 червня підписати нову угоду про перемир’я. Вона має передбачати ефективні механізми для її реалізації та контролю. Проте такої згоди сьогодні не дійшли, повідомив представник ОБСЄ на переговорах посол Мартін Сайдік.
“Попри очевидну зацікавленість сторін у так званому „хлібному“ перемир’ї вони не змогли дійти згоди щодо тексту спільної заяви”, — сказав Сайдік.
Як зазначає видання, він висловив надію, що це станеться до 2 липня, коли відбудеться наступне засідання групи в Мінську.
Відповідаючи на питання про те, чи стала атмосфера переговорів активніше після обрання президентом України Володимира Зеленського, дипломат підтвердив цей факт.
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Нагадаємо, Кучма заявив, що перегляд рішення Ради нацбезпеки щодо торгівлі з ОРДЛО можливий тільки після повернення українських активів в вітчизняне правове поле.