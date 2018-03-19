Савченко обратилась к Порошенко с требованием уволить Луценко

"Так, Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства. Поэтому в жалобе к Президенту Украина я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко Ю.В. от должности Генерального прокурора, за нарушение присяги прокурора, после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины - уволить Луценко Ю.В. с должности Генерального прокурора Украины, за нарушение присяги прокурора", - заявила Савченко.

Также Савченко заявила, что она подала дисциплинарную жалобу на Генерального прокурора Украины Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Напомним, парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады имеет до 20 дней решения по представлению генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, и как только будет решение комитета, этот вопрос внесут на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.