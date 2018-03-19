Савченко обратилась к Порошенко с требованием уволить Луценко

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 14812 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 19702 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 65532 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 75153 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101997 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109162 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116543 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Савченко обратилась к Порошенко с требованием уволить Луценко

Савченко обратилась к Порошенко с требованием уволить Луценко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко обратилась к Президенту Украины Петра Порошенко с требованием уволить Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом она написала в своем Facebook, передает УНН.

"Так, Генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства. Поэтому в жалобе к Президенту Украина я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко Ю.В. от должности Генерального прокурора, за нарушение присяги прокурора, после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины - уволить Луценко Ю.В. с должности Генерального прокурора Украины, за нарушение присяги прокурора", - заявила Савченко.

Также Савченко заявила, что она подала дисциплинарную жалобу на Генерального прокурора Украины Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Напомним, парламентский комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады имеет до 20 дней решения по представлению генпрокурора на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, и как только будет решение комитета, этот вопрос внесут на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.

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