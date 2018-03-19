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Савченко звернулася до Порошенка з вимогою звільнити Луценка

Савченко звернулася до Порошенка з вимогою звільнити Луценка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко звернулась до Президента України Петра Порошенка з вимогою звільнити Генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це вона написала у своєму Facebook, передає УНН

"Так, Генеральний прокурор України Луценко Ю.В. порушив принцип презумпції невинуватості щодо мене та присягу прокурора, в якій обіцяв неухильно додержуватися Конституції та законів України, захищати права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства і держави. Відтак, у скарзі до Президента України я прошу подати до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення Луценка Ю.В. з посади Генерального прокурора, за порушення присяги Прокурора; після отримання зазначеної вище згоди Верховної Ради України - звільнити Луценка Ю.В. з посади Генерального прокурора України, за порушення присяги Прокурора", - заявила Савченко.

Також Савченко заявила, що вона подала дисциплінарну скаргу на Генерального прокурора України Луценка до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Нагадаємо,парламентський комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради має до 20 днів на рішення щодо подання Генпрокурора на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко, і щойно буде рішення комітету, це питання внесуть на розгляд народних депутатів у сесійній залі.

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