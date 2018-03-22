Савченко встретилась со своей мамой и сестрой возле Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко встретилась со своей сестрой и мамой у здания гостиницы "Киев". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Савченко пыталась успокоить своих родных, особенно мать, которая просила свою дочь "только прошу - выживи". Она попросила их поехать домой.
Ранее Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Савченко.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства по Н.Савченко.
Ранее регламентный комитет ВР поддержал представление генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.
Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" А.Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что является неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.