Савченко зустрілась зі своєю мамою і сестрою біля Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко зустрілась зі своєю сестрою та мамою біля будівлі готелю “Київ”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Савченко намагалась заспокоїти своїх рідних, особливо матір, яка просила свою доньку “тільки прошу — виживи”. Вона попросила їх поїхати додому.
Раніше Верховна Рада дозволила затримати та арештувати Савченко.
Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Н.Савченко.
Раніше регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Н.Савченко.
Також нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.