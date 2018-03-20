Савченко просит суд принять Рубана на поруки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко просит суд принять решение о взятии на поруки руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Соответствующее ее ходатайство сегодня объявил в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на арест Рубана, его адвокат Виталий Погосян, передает корреспондент УНН.
"Ко мне обратилась народный депутат Савченко Надежда Дмитриевна с заявлением о взятии на поруки Владимира Рубана", - сказал адвокат.
Суд приобщил к материалам дела заявленное ходатайство.
Также суд приобщил к материалам деле предоставлены адвокатом 13 пропусков от СБУ, которые позволяли передвижения в ОРДЛО и грамоту-благодарность от СБУ.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.