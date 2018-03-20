Савченко просить суд взяти Рубана на поруки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко просить суд ухвалити рішення про взяття на поруки керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана. Відповідне її клопотання сьогодні оголосив в Апеляційному суді Києва, який розглядає скаргу на арешт Рубана, його адвокат Віталій Погосян, передає кореспондент УНН.
“До мене звернулася народний депутат Савченко Надія Дмитрівна із заявою про взяття на поруки Володимира Рубана”, — сказав адвокат.
Суд долучив до матеріалів справи заявлене клопотання.
Також суд долучив до матеріалів справі надані адвокатом 13 перепусток від СБУ, які дозволяли пересування в ОРДЛО та грамоту-подяку від СБУ.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.