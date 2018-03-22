Савченко предлагает написать новую Конституцию и вынести ее на референдум
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине нужно сделать Конституционный конвент, который напишет новый Основной Закон. Об этом во время заседания парламента заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, передает корреспондент УНН.
"Для того, чтобы можно было изменить ситуацию в Украине без излома Украины, без приведения сюда врага, такая возможность действительно есть в ваших руках - в наших руках.
Сделать это в конституционный способ - сделать Конституционный конвент - группу, которая напишет новую Конституцию. Нужно запустить ее через референдум украинцев, для того, чтобы украинцы определили общественный договор по которому они будут жить в Украине, действовать и сотрудничать с властью", - заявила Н.Савченко.
Напомним, регламентный комитет ВР поддержал представление генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.
Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" О.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.