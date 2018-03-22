Савченко пропонує написати нову Конституцію і винести її на референдум
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Україні потрібно зробити Конституційний конвент, який напише новий Основний Закон. Про це під час засідання парламенту заявила народний депутат України Надія Савченко, передає кореспондент УНН.
“Для того, щоб можна було змінити ситуацію в Україні без зламу України, без приведення сюди ворога, така можливість дійсно є у ваших руках — у наших руках.
Зробити це в конституційний спосіб — зробити Конституційний конвент — групу, яка напише нову Конституцію. Потрібно запустити її через референдум українців, для того, щоб українці визначили суспільний договір за яким вони будуть жити в Україні, діяти і співпрацювати з владою”, — заявила Н.Савченко.
Нагадаємо, регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Н.Савченко.
Також нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.
Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.