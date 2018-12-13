Савченко прекратила голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая обвиняется в государственной измене, прекратила голодовку. Об этом корреспонденту сообщила УНН пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.
"Сегодня прекратила. В суд не приехала из-за очень плохого состояния", - сообщила Проторченко.
Как сообщал УНН, Савченко начала сухое голодание 5 декабря.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 23 декабря этого года.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.