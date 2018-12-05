Надія Савченко оголосила сухе голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, яка обвинувачується у державній зраді, оголосила сухе голодування. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Савченко у Facebook, передає УНН.
У повідомленні зазначається, що "слідчі СБ (У) шантажують і тиснуть на народного депутата Надію Савченко, вимагаючи негайного ознайомлення з матеріалами справи адвокатів, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті, в обмін на можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в Президенти України".
"У зв'язку з цим, Надiя Савченко... оголошує сухе голодування до моменту забезпечення прав і свобод згідно Конституції України і чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Савченко до 23 грудня цього року.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.