Надежда Савченко объявила сухую голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, которую обвиняют в государственной измене, объявила сухую голодовку. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Савченко в Facebook, передает УНН.
В сообщении отмечается, что "следователи СБ (У) шантажируют и давят на народного депутата Надежду Савченко, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в Президенты Украины".
"В связи с этим, Надежда Савченко ... объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 23 декабря этого года.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.