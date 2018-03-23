Савченко назвала "сплетнями на кухне" продемонстрированное ГПУ видео

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13541 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 18522 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64438 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74601 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101930 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109137 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116528 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121875 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132989 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Савченко назвала "сплетнями на кухне" продемонстрированное ГПУ видео

Савченко назвала "сплетнями на кухне" продемонстрированное ГПУ видео

Киев  •  УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что продемонстрированные вчера в Верховной Раде Генпрокуратурой видеозаписи, на которых она якобы рассказывает о плане физического уничтожения политиков в здании парламента, являются "сплетнями на кухне". Об этом Савченко заявила сегодня в Шевченковском районном суде Киева, который выбирает для нее меру пресечения, передает корреспондент УНН.

"Действительно, пленки, которые показаны, а там не все пленки, они так составлены, что каждый может понять, что это - сплетни на кухне. Если говорить о плане захвата власти - это не Президент, правительство и парламент, это все органы власти в Украине... Эта власть пыталась доказать, что народ имел право на восстание при преступной власти Януковича, а против этой власти - нет захвата власти и не могло быть и близко. Я не призываю к восстанию, я призываю украинский народ начать здраво оценивать события... Тот бред, который вы - прокуроры - подали, насмешил народ Украины и запугал Запад", - сказала Савченко.

Напомним, Савченко назвала сюрреалистической фантазией подготовку к теракту в Раде.

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