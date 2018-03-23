Савченко назвала "сплетнями на кухне" продемонстрированное ГПУ видео

"Действительно, пленки, которые показаны, а там не все пленки, они так составлены, что каждый может понять, что это - сплетни на кухне. Если говорить о плане захвата власти - это не Президент, правительство и парламент, это все органы власти в Украине... Эта власть пыталась доказать, что народ имел право на восстание при преступной власти Януковича, а против этой власти - нет захвата власти и не могло быть и близко. Я не призываю к восстанию, я призываю украинский народ начать здраво оценивать события... Тот бред, который вы - прокуроры - подали, насмешил народ Украины и запугал Запад", - сказала Савченко.

Напомним, Савченко назвала сюрреалистической фантазией подготовку к теракту в Раде.