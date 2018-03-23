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Савченко назвала "плітками на кухні" продемонстроване ГПУ відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявляє, що продемонстровані вчора у Верховній Раді Генпрокуратурою відеозаписи, на яких вона начебто розповідає про план фізичного знищення політиків у будівлі парламенту, є "плітками на кухні". Про це Савченко заявила сьогодні у Шевченківському районному суді Києва, який обирає для неї запобіжний захід, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, плівки, які показані, а там не всі плівки, вони так складені, що кожний може зрозуміти, що це - плітки на кухні. Якщо говорити про план захоплення влади – це не Президент, уряд і парламент, це всі органи влади в Україні… Ця влада намагалася довести, що народ мав право на повстання при злочинній владі Януковича, а проти цієї влади – немає захоплення влади і не могло бути і близько. Я не закликаю до повстання, я закликаю український народ почати здраво оцінювати події… Той брєд, який ви - прокурори - подали, насмішив народ України і залякав Захід", - сказала Савченко.

Нагадаємо, Савченко назвала сюрреалістичною фантазією підготовку до теракту у Раді.

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