Савченко: меня судит прокурор, судивший Ерофеева и Александрова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что по иронии судьбы обвинения в суде над ней поддерживает тот же прокурор, который участвовал в судебном процессе над российскими спецназовцами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. Об этом Савченко заявила сегодня в Шевченковском районном суде Киева, который выбирает для нее меру пресечения, передает корреспондент УНН.
"По иронии судьбы меня судит прокурор, который судил Александрова и Ерофеева", - сказала Савченко.
Также она сообщила, что ее трижды хотели физически ликвидировать в Украине.
Она подчеркнула, что все ее поездки на оккупированную территорию имели одну цель - поиск и освобождение пленных. При этом она заявила, что "нет террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" - это законом не определено, а есть оккупированные территории, на которых проживать наши земляки".
Напомним, Савченко назвала сюрреалистической фантазией подготовку к теракту в Раде.