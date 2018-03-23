Савченко: меня судит прокурор, судивший Ерофеева и Александрова

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13467 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 18430 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64346 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74563 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101925 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109137 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116527 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121874 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132986 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Савченко: меня судит прокурор, судивший Ерофеева и Александрова

Савченко: меня судит прокурор, судивший Ерофеева и Александрова

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что по иронии судьбы обвинения в суде над ней поддерживает тот же прокурор, который участвовал в судебном процессе над российскими спецназовцами Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. Об этом Савченко заявила сегодня в Шевченковском районном суде Киева, который выбирает для нее меру пресечения, передает корреспондент УНН.

"По иронии судьбы меня судит прокурор, который судил Александрова и Ерофеева", - сказала Савченко.

Также она сообщила, что ее трижды хотели физически ликвидировать в Украине.

Она подчеркнула, что все ее поездки на оккупированную территорию имели одну цель - поиск и освобождение пленных. При этом она заявила, что "нет террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" - это законом не определено, а есть оккупированные территории, на которых проживать наши земляки".

Напомним, Савченко назвала сюрреалистической фантазией подготовку к теракту в Раде.

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