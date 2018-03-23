Савченко: мене судить прокурор, який судив Єрофеєва і Александрова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявляє, що за іронією долі обвинувачення у суді над нею підтримує той самий прокурор, який брав участь у судовому процесі над російськими спецпризначенцями Александра Александрова та Євгена Єрофеєва. Про це Савченко заявила сьогодні у Шевченківському районному суді Києва, який обирає для неї запобіжний захід, передає кореспондент УНН.
"По іронії судьби мене судить прокурор, який судив Александрова та Єрофеєва", - сказала Савченко.
Також вона повідомила, що її тричі хотіли фізично ліквідувати в Україні.
Вона наголосила, що всі її поїздки на окуповану територію мали одну мету – пошук і звільнення полонених. При цьому вона заявила, що "немає терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" – це законом не визначено, а є окуповані території, на яких проживать наші земляки".
Нагадаємо, Савченко назвала сюрреалістичною фантазією підготовку до теракту у Раді.