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Савченко: мене судить прокурор, який судив Єрофеєва і Александрова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявляє, що за іронією долі обвинувачення у суді над нею підтримує той самий прокурор, який брав участь у судовому процесі над російськими спецпризначенцями Александра Александрова та Євгена Єрофеєва. Про це Савченко заявила сьогодні у Шевченківському районному суді Києва, який обирає для неї запобіжний захід, передає кореспондент УНН.

"По іронії судьби мене судить прокурор, який судив Александрова та Єрофеєва", - сказала Савченко.

Також вона повідомила, що її тричі хотіли фізично ліквідувати в Україні. 

Вона наголосила, що всі її поїздки на окуповану територію мали одну мету – пошук і звільнення полонених. При цьому вона заявила, що "немає терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" – це законом не визначено, а є окуповані території, на яких проживать наші земляки".

Нагадаємо, Савченко назвала сюрреалістичною фантазією підготовку до теракту у Раді.

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