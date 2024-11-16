Саудовской принц пропустит саммит G20: на это могли повлиять отсутствие Путина и завершение срока Байдена - Bloomberg
Киев • УНН
Мухаммед ибн Салман не посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро из-за хронического заболевания ушного канала. На решение также могло повлиять отсутствие Путина и завершение президентства Байдена.
Фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман решил пропустить саммит G20 на следующей неделе в Рио-де-Жанейро, со ссылкой на информированный источник сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Наиболее вероятной причиной является то, что перелет более чем на 14 часов из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в бразильский город может усугубить хроническое заболевание ушного канала, которым страдает 39-летний мужчина, по словам источника.
Саудовский лидер в прошлом испытывал заложенность ушей и воспаление, которые длились несколько дней после дальних авиаперелетов, сказал источник. Ранее он отменял зарубежные поездки в последнюю минуту, включая государственный визит в Японию в этом году, когда его больной 88-летний отец, король Салман ибн Абдул-Азиз, проходил лечение от воспаления легких.
Официальный представитель правительства Саудовской Аравии отказался от комментариев.
Принц Мухаммед занимает должность премьер-министра и руководит повседневными делами королевства ввиду слабого здоровья саудовского монарха. В прошлом году он присутствовал на саммите G20 в Нью-Дели.
Отсутствие российского диктатора Владимира Путина и тот факт, что президентство Джо Байдена в США заканчивается через два месяца, могли повлиять на решение принца Мухаммеда, добавил источник.
Дополнение
Саудовский наследный принц, который поддерживает теплые отношения с Дональдом Трампом, был одним из первых мировых лидеров, которые позвонили избранному президенту США, чтобы поздравить его сразу после его победы в начале этого месяца. Королевская особа, как отмечает издание, также близка к Путину. россия и Саудовская Аравия, которые входят в пятерку крупнейших мировых производителей нефти, продолжают работать вместе, чтобы управлять поставками на рынке через коалицию ОПЕК+, которую они совместно возглавляют.
Путин, как напоминает издание, дал пять принцу Мухаммеду во время саммита G20 в Буэнос-Айресе в 2018 году, когда саудовский принц подвергся остракизму со стороны многих западных лидеров после убийства обозревателя Washington Post Джамаля Хашогджи в консульстве Саудовской Аравии.
США и их союзники с тех пор оставили в прошлом дело Хашогджи, учитывая политический и экономический вес королевства и его все более заметную роль в мировых финансах. Наследный принц запустил свой многотриллионный генеральный план, известный как Vision 2030, чтобы открыть некогда ультраконсервативную и загадочную страну, сократить ее зависимость от нефти и вывести ее в 10 крупнейших экономик мира, отмечает издание.