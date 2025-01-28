Саудовский "Аль-Хиляль" разорвал контракт с Неймаром

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" заявил в понедельник, что достиг соглашения с нападающим Неймаром о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, пишет УНН со ссылкой на AP и заявление клуба.

Детали

Ни одна из сторон не привела подробности расторжения контракта после того, как 32-летний бразилец, который когда-то считался одним из лучших игроков мира, сыграл за клуб всего семь матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Несмотря на то, что он был отстранен с октября 2023 года из-за травмы передней крестообразной связки, бывшая звезда "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" Неймар был частью команды, которая выиграла чемпионат Саудовской Аравии в прошлом сезоне.

Их контракт должен был закончиться после участия "Аль-Хиляль" в этом году в клубном чемпионате мира по футболу FIFA, который пройдет с 15 июня по 13 июля в Соединенных Штатах.

Клуб заявил в заявлении, опубликованном в социальных сетях, что он "выражает свою благодарность и признательность Неймару за то, что он сделал на протяжении всей своей карьеры в "Аль-Хиляль".

Нападающий перешел в саудовский клуб из "Пари Сен-Жермен" в августе 2023 года за 90 миллионов евро (94 миллиона долларов США), в рамках одной из многих операций, которые вывели арабскую страну к новым крупным футбольным рынкам в мире. Но Неймар получил травму передней крестообразной связки, самую серьезную в своей карьере, играя за Бразилию всего через несколько месяцев после того, как присоединился к "Аль-Хиляль".

Неймар вернулся в октябре и в последний раз выступал за саудовский клуб в ноябре. Бразилец в различных интервью говорил, что есть сомнения относительно того, будет ли тренер Жорже Жезуш рассчитывать на него до конца сезона.

Дей Креспо, пресс-секретарь Неймара в Бразилии, сообщила Associated Press, что игрок прокомментирует свое будущее позже. Местные СМИ сообщили, что футболист все еще ждет документы о расторжении контракта, прежде чем объявить о том, что уходит.

Бразильские СМИ также сообщили, что Неймар и его отец заинтересованы в шестимесячном возвращении в клуб своего детства "Сантос", где он добился национальной славы и своих первых матчей за сборную Бразилии до того, как присоединился к "Барселоне" в 2013 году.

Тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор в конце прошлого года говорил, что Неймар не полностью восстановился для международного футбола. В марте его команда сыграет против лидера Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира в Южной Америке, и Неймар вряд ли будет играть.

Неймар, лучший бомбардир Бразилии за всю историю с 79 голами в 125 матчах, ранее говорил, что он сосредоточен на том, чтобы получить больше игрового времени, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира в Северной Америке в следующем году, который может стать его последним шансом на победу в турнире.

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