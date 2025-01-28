Саудовский "Аль-Хиляль" разорвал контракт с Неймаром

ukenru
Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
07:16 • 62339 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 117751 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 159215 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 133474 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 131436 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 125466 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 116507 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 113323 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 107683 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127785 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Накопительные пенсии не увеличат налоги - Минсоцполитики

Накопительные пенсии не увеличат налоги - Минсоцполитики

28 января, 00:12 • 95717 просмотра
Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий

Оккупанты продвинулись на Покровском направлении: DeepState обновил карту боевых действий

28 января, 00:39 • 39222 просмотра
В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

28 января, 02:50 • 100565 просмотра
ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

28 января, 03:31 • 83368 просмотра
Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

28 января, 03:46 • 62164 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 159215 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 227060 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 326966 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 326985 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 291387 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

09:09 • 27536 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 104831 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 105872 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 115154 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

27 января, 14:07 • 111385 просмотра
Актуальное
Саудовский "Аль-Хиляль" разорвал контракт с Неймаром

Саудовский "Аль-Хиляль" разорвал контракт с Неймаром

Киев  •  УНН

 • 9217 просмотра

Read in English

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с Неймаром по взаимному согласию. Бразилец сыграл лишь 7 матчей за клуб из-за травмы крестообразной связки.

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" заявил в понедельник, что достиг соглашения с нападающим Неймаром о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, пишет УНН со ссылкой на AP и заявление клуба.

Детали

Ни одна из сторон не привела подробности расторжения контракта после того, как 32-летний бразилец, который когда-то считался одним из лучших игроков мира, сыграл за клуб всего семь матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Несмотря на то, что он был отстранен с октября 2023 года из-за травмы передней крестообразной связки, бывшая звезда "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" Неймар был частью команды, которая выиграла чемпионат Саудовской Аравии в прошлом сезоне.

Их контракт должен был закончиться после участия "Аль-Хиляль" в этом году в клубном чемпионате мира по футболу FIFA, который пройдет с 15 июня по 13 июля в Соединенных Штатах.

Клуб заявил в заявлении, опубликованном в социальных сетях, что он "выражает свою благодарность и признательность Неймару за то, что он сделал на протяжении всей своей карьеры в "Аль-Хиляль".

Нападающий перешел в саудовский клуб из "Пари Сен-Жермен" в августе 2023 года за 90 миллионов евро (94 миллиона долларов США), в рамках одной из многих операций, которые вывели арабскую страну к новым крупным футбольным рынкам в мире. Но Неймар получил травму передней крестообразной связки, самую серьезную в своей карьере, играя за Бразилию всего через несколько месяцев после того, как присоединился к "Аль-Хиляль".

Неймар вернулся в октябре и в последний раз выступал за саудовский клуб в ноябре. Бразилец в различных интервью говорил, что есть сомнения относительно того, будет ли тренер Жорже Жезуш рассчитывать на него до конца сезона.

Дей Креспо, пресс-секретарь Неймара в Бразилии, сообщила Associated Press, что игрок прокомментирует свое будущее позже. Местные СМИ сообщили, что футболист все еще ждет документы о расторжении контракта, прежде чем объявить о том, что уходит.

Бразильские СМИ также сообщили, что Неймар и его отец заинтересованы в шестимесячном возвращении в клуб своего детства "Сантос", где он добился национальной славы и своих первых матчей за сборную Бразилии до того, как присоединился к "Барселоне" в 2013 году.

Тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор в конце прошлого года говорил, что Неймар не полностью восстановился для международного футбола. В марте его команда сыграет против лидера Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира в Южной Америке, и Неймар вряд ли будет играть.

Неймар, лучший бомбардир Бразилии за всю историю с 79 голами в 125 матчах, ранее говорил, что он сосредоточен на том, чтобы получить больше игрового времени, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира в Северной Америке в следующем году, который может стать его последним шансом на победу в турнире.

Французская полиция провела обыск в налоговой службе из-за трансфера Неймара - Reuters18.01.24, 13:35 • 30766 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
braziliyaБразилия
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия

Обратиться по вопросам размещения рекламы