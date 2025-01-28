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Саудівський "Аль-Хіляль" розірвав контракт з Неймаром

Саудівський "Аль-Хіляль" розірвав контракт з Неймаром

Київ • УНН

 • 31179 перегляди

Саудівський клуб "Аль-Хіляль" оголосив про розірвання контракту з Неймаром за взаємною згодою. Бразилець зіграв лише 7 матчів за клуб через травму хрестоподібної зв'язки.

Клуб із Саудівської Аравії "Аль-Хіляль" заявив у понеділок, що досяг угоди з нападником Неймаром про розірвання контракту за взаємною згодою сторін, пише УНН з посиланням на AP та заяву клубу.

Деталі

Жодна зі сторін не навела подробиці розірвання контракту після того, як 32-річний бразилець, який колись вважався одним із найкращих гравців світу, зіграв за клуб лише сім матчів, забивши один гол і віддавши дві результативні передачі.

Попри те, що його було усунуто з жовтня 2023 року через травму передньої хрестоподібної зв'язки, колишня зірка "Барселони" та "Парі Сен-Жермен" Неймар був частиною команди, яка виграла чемпіонат Саудівської Аравії минулого сезону.

Їхній контракт мав закінчитися після участі "Аль-Хіляль" цього року у клубному чемпіонаті світу з футболу FIFA, який пройде з 15 червня по 13 липня у Сполучених Штатах.

Клуб заявив у заяві, опублікованій у соціальних мережах, що він "висловлює свою подяку та вдячність Неймару за те, що він зробив протягом усієї своєї кар'єри в "Аль-Хіляль".

Нападник перейшов до саудівського клубу з "Парі Сен-Жермен" у серпні 2023 року за 90 мільйонів євро (94 мільйони доларів США), у межах однієї з багатьох операцій, які вивели арабську країну до нових великих футбольних ринків у світі. Але Неймар отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки, найсерйознішу у своїй кар'єрі, граючи за Бразилію лише через кілька місяців після того, як приєднався до "Аль-Хіляль".

Неймар повернувся у жовтні та востаннє виступав за саудівський клуб у листопаді. Бразилець у різних інтерв'ю говорив, що є сумніви щодо того, чи тренер Жорже Жезуш розраховуватиме на нього до кінця сезону.

Дей Креспо, прессекретар Неймара у Бразилії, повідомила Associated Press, що гравець прокоментує своє майбутнє пізніше. Місцеві ЗМІ повідомили, що футболіст все ще чекає на документи про розірвання контракту, перш ніж оголосити про те, що йде.

Бразильські ЗМІ також повідомили, що Неймар та його батько зацікавлені у шестимісячному поверненні до клубу свого дитинства "Сантос", де він домігся національної слави та своїх перших матчів за збірну Бразилії до того, як приєднався до "Барселони" у 2013 році.

Тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор накрикінці минулого року говорив, що Неймар не повністю відновився для міжнародного футболу. У березні його команда зіграє проти лідера Аргентини у відбірному турнірі чемпіонату світу в Південній Америці, і Неймар навряд чи гратиме.

Неймар, найкращий бомбардир Бразилії за всю історію з 79 голами у 125 матчах, раніше казав, що він зосереджений на тому, щоб отримати більше ігрового часу, щоб краще підготуватися до чемпіонату світу в Північній Америці наступного року, який може стати його останнім шансом на перемогу у турнірі.

Французька поліція провела обшук у податковій службі через трансфер Неймара - Reuters18.01.24, 13:35 • 30882 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт
brazyliiaБразилія
saudivska-araviiaСаудівська Аравія

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