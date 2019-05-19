Саудовская Аравия созывает экстренные встречи арабских стран после недавних атак

Встречи должны состояться 30 мая в Мекке.

Как повидомдяв УНН, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех коммерческих судов, стали утром 12 мая объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ - саудовские нефтяные танкеры.

После этого правительство страны сообщило, что атаки на нефтепроводы в Саудовской Аравии нацелены не только против королевства, но и создают угрозу безопасности всей мировой экономике.