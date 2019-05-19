Саудівська Аравія скликає екстрені зустрічі арабських країн після недавніх атак
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Король Саудівської Аравії Салман бен Абдель Азіз Аль Сауд направив запрошення на екстрені зустрічі лідерів арабських країн після недавніх атак в королівстві і Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Про це повідомило в суботу міністерство закордонних справ країни на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Зустрічі повинні відбутися 30 травня в Мецці.
Як повідомдяв УНН, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали вранці 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, — саудівські нафтові танкери.
Після цього уряд країни повідомив, що атаки на нафтопроводи в Саудівській Аравії націлені не тільки проти королівства, а й створюють загрозу безпеці всій світовій економіці.