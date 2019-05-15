Саудівська Аравія: атаки на нафтопроводи в королівстві загрожують всій світовій економіці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Атаки на нафтопроводи в Саудівській Аравії націлені не тільки проти королівства, а й створюють загрозу безпеці всій світовій економіці. Про це, як повідомило в середу Саудівське агентство друку, йдеться в спеціальній заяві саудівського уряду, передає УНН.
“Провокації проти насосних станцій на нафтопроводі спрямовані не тільки проти королівства, а й націлені на підрив безпеки поставок нафти на світовий ринок і всієї світової економіки”, — наголошується в документі.
Саудівський уряд підкреслив “важливість протидії всім терористичним організаціям, які проводять подібні атаки, в тому числі єменського бунтівному руху „Ансар Аллах“ (хусити)”.
Як повідомдяв УНН, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали вранці 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, — саудівські нафтові танкери.