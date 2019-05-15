Саудовская Аравия: атаки на нефтепроводы в королевстве угрожают всей мировой экономике
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Атаки на нефтепроводы в Саудовской Аравии нацелены не только против королевства, но и создают угрозу безопасности всей мировой экономике. Об этом, как сообщил в среду Саудовское агентство печати, говорится в специальном заявлении саудовского правительства, передает УНН.
“Провокации против насосных станций на нефтепроводе направлены не только против королевства, но и нацелены на подрыв безопасности поставок нефти на мировой рынок и всей мировой экономики”, — отмечается в документе.
Саудовское правительство подчеркнуло “важность противодействия всем террористическим организациям, которые проводят подобные атаки, в том числе йеменскому мятежному движению „Ансар Аллах“ (хуситы)”.
Как повидомдяв УНН, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что два из четырех коммерческих судов, стали утром 12 мая объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ — саудовские нефтяные танкеры.