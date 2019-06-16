Сара Нетаньяху признала себя виновной по делу о резиденции

Адвокат подсудимой Йоси Коэн представил суду подписанный в прошлую среду исправленный текст судебной сделки, в рамках которой г-жа Нетанияху признала свою вину, а с нее было снято обвинение в мошенничестве.

Саре Нетаньяху придется вернуть государству 45 тысяч из почти 360 тысяч шекелей, потраченных ею на заказы ресторанной еды для резиденции премьер-министра. Кроме того, она заплатит штраф в размере 10 тысяч шекелей.

Как сообщал УНН, жену премьер-министра Израиля обвинили в растрате из-за заказа еды в резиденцию.