Сара Нетаньяху признала себя виновной по делу о резиденции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Супруга премьер-министра Сара Нетаньяху прибыла в воскресенье в здание Иерусалимского мирового суда и признала свою вину в "преднамеренном использовании чужой ошибки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo.
Адвокат подсудимой Йоси Коэн представил суду подписанный в прошлую среду исправленный текст судебной сделки, в рамках которой г-жа Нетанияху признала свою вину, а с нее было снято обвинение в мошенничестве.
Саре Нетаньяху придется вернуть государству 45 тысяч из почти 360 тысяч шекелей, потраченных ею на заказы ресторанной еды для резиденции премьер-министра. Кроме того, она заплатит штраф в размере 10 тысяч шекелей.
Как сообщал УНН, жену премьер-министра Израиля обвинили в растрате из-за заказа еды в резиденцию.